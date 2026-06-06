Туринский «Ювентус» летом намерен усилить среднюю линию игроком «Реала» Браимом Диасом, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Браим Диас globallookpress.com

Представители «старой синьоры» уже провели предварительные переговоры с отцом полузащитника и остались довольны услышанным. Сам Диас пока хочет понять, нужен ли он новому главному тренеру мадридского «Реала», и только потом вести разговоры о переходе.

26‑летний игрок сейчас оценивается в 35 млн евро, а его контракт действует до 2027 года. Диас имеет опыт игры в Серии А: с 2020 по 2023 год он выступал за «Милан».