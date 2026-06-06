6 июня в Брюсселе состоится товарищеский матч сборных Бельгии и Туниса. Старт поединка в 16:00 мск.

Бельгия без особых проблем прошла квалификацию на чемпионат мира и теперь готовится к предстоящему турниру. В рамках подготовки «красные дьяволы» уже успели победить Хорватию со счетом 2:0. Теперь беспроигрышная серия команды насчитывает 12 поединков.

Тунис также хорошо показал себя в квалификации на ЧМ, выиграв свою группу. «Орлы Карфагена» после этого дошли до плей-офф Кубка африканских наций. В 1/8 финала команда проиграла сборной Мали. В рамках подготовки к мундиалю сборная Туниса минимально проиграла Австрии 0:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.

Котировки букмекеров: 1.32 — победа Бельгии, 5.10 — ничья, 9.00 — победа Туниса.

Прогноз ИИ: матч выиграет Бельгия со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Тунис смотрите на LiveCup.Run.