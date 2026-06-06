6 июня в Брюсселе состоится товарищеский матч сборных Бельгии и Туниса. Старт поединка в 16:00 мск.
Бельгия без особых проблем прошла квалификацию на чемпионат мира и теперь готовится к предстоящему турниру. В рамках подготовки «красные дьяволы» уже успели победить Хорватию со счетом 2:0. Теперь беспроигрышная серия команды насчитывает 12 поединков.
Тунис также хорошо показал себя в квалификации на ЧМ, выиграв свою группу. «Орлы Карфагена» после этого дошли до плей-офф Кубка африканских наций. В 1/8 финала команда проиграла сборной Мали. В рамках подготовки к мундиалю сборная Туниса минимально проиграла Австрии 0:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.
- Котировки букмекеров: 1.32 — победа Бельгии, 5.10 — ничья, 9.00 — победа Туниса.
- Прогноз ИИ: матч выиграет Бельгия со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Бельгия — Тунис смотрите на LiveCup.Run.