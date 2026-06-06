Сборная Албании в Тиране примет команду Люксембурга в товарищеском матче, который запланирован на 6 июня 21:00 мск. Ниже в тексте — как найти видеотрансляцию игры.

Албания пыталась пройти на чемпионат мира и выдала хорошую серию в своей группе, однако в плей-офф не смогла пройти Польшу и теперь мечты команды о первом мундиале потерпели неудачу. Команда отходит от поражения. После она проиграла Украине и Израилю в товарищеских матчах, а серия поражений составляет уже 4 поединка.

Люксембург выше головы не прыгает. Команда довольствовалась тем, что сохранила прописку в Лиге С Лиги наций УЕФА. После она дала бой Италии, проиграв лишь 0:1. Так что Албании сегодня придется постараться, чтобы прервать свою серию неудач.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Коэффициенты букмекеров: 1.65 — победа Албании, 3.50 — ничья, 5.90 — победа Люксембурга.

Прогноз ИИ: победит Албания со счетом 1:0.

Трансляция матча Албания — Люксембург

Прямую трансляцию матча Албания — Люксембург смотрите на LiveCup.Run в 21:00 мск.