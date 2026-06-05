Мадридский «Реал» может совершить один из самых громких трансферов ближайшего лета. По информации Telegraph Sport, главным кандидатом на усиление атаки «сливочных» является вингер «Баварии» Майкл Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес в случае победы на предстоящих выборах намерен выделить на приобретение французского футболиста около 150 млн евро. Именно Олисе считается приоритетной целью руководителя мадридцев, несмотря на интерес клуба к полузащитнику «ПСЖ» Жоау Невешу.

Ранее Перес заявил, что после переизбрания готов уже в ближайшие дни сделать предложение по игроку, который выступает не в Англии, играет за участника Лиги чемпионов и обладает статусом звезды. Хотя президент «Реала» публично отрицал, что речь идёт об Олисе, источники утверждают, что именно 24-летний француз является главной трансферной целью клуба.

Дополнительным фактором может стать позиция Жозе Моуринью, которого связывают с возможным возвращением на пост главного тренера мадридской команды. По данным СМИ, португальский специалист также высоко оценивает игровые качества Олисе и хотел бы видеть его в составе «Реала».