Сборная Мексики сыграет со сборной Сербии в товарищеском матче, который состоится 5 июня в 05:00 мск в Толуке.

Мексиканцы активно готовятся к домашнему мундиалю, где они собираются показать себя во всей красе. До этого «ацтеки» одержали две победы в мае, выиграв у Ганы 2:0 и у Австралии 1:0. Беспроигрышная серия команды длится с 19 ноября прошлого года. Хозяева явно настроены ее продолжить.

Сербия потерпела неудачу в квалификации на ЧМ, при этом команде не хватило всего балла до второй строчки. Так что предстоящий турнир она пропустит. Перед этим гости сыграли три товарищеских спарринга. Они проиграли Испании и Кабо-Верде со счетом 0:3, а также выиграли у Саудовской Аравии 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.32.

Котировки букмекеров: 1.28 — победа Сербии, 5.93 — ничья, 11.43 — победа Сербии.

Прогноз ИИ: игра закончится со счетом 3:0 в пользу сборной Мексики.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мексика — Сербия смотрите на LiveCup.Run.