Экс-игрок «ПСЖ» Клод Макелеле прокомментировал вторую подряд победу парижского клуба в Лиге чемпионов.

Макелеле отметил, что такой результат является исключительным достижением, подчеркнув высокий уровень стабильности команды на международной арене. По его словам, подобные успехи позволяют говорить о «ПСЖ» как об одном из сильнейших клубов современности.

«Я рад за французский футбол и думаю, что мы должны поблагодарить парижский клуб за то, что он делает для всех нас на мировой арене», — сказал Макелеле Bein Sports.

В текущем сезоне под руководством Луиса Энрике «ПСЖ» оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат Франции и Лигу чемпионов. В финале турнира парижане в серии пенальти обыграли лондонский «Арсенал».