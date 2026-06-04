Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Арсен Захарян globallookpress.com

По информации источника, клуб хочет расстаться с российским полузащитником из-за его нестабильности и неудовлетворительной игры. В качестве возможных вариантов рассматриваются как аренда, так и продажа игрока. Решение относительно формата трансфера будет принято в ближайшие недели.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом.