Туринский «Ювентус» продолжает поиски забивного нападающего на следующий сезон.

Александр Сёрлот globallookpress.com

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Старая синьора» вступила в переговоры с мадридским «Атлетико» о переходе Александра Сёрлота.

«Ювентус» сделал запрос в стан «матрасников», и там раздумывают над его предложением. Сам 30‑летний норвежец не против попробовать свои силы в Серии А.

В минувшем сезоне Сёрлот сыграл за «Атлетико» 54 матча во всех турнирах, забил в них 20 мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.