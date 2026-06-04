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Жоау Невеш globallookpress.com

По данным издания Onda Cero, речь идёт о 21‑летнем португальце Жоау Невеше, который играет в «ПСЖ».

Сейчас хавбек идёт под первым номером в шорт‑листе «сливочных». Также в качестве вариантов на усиление рассматриваются защитники «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол и Ибраима Конате, который покинул «Ливерпуль» как свободный агент.

Жоау Невеш сейчас оценивается на портале Transfermarkt в € 140 млн. В этом сезоне он сыграл за свой клуб 38 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 ассиста. Контракт португальца с «ПСЖ» действует до 2029 года.