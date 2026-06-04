Глава турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран получил приговор: два года и шесть месяцев лишения свободы, сообщает телеканал NTV.

Садеттин Саран globallookpress.com

Суд признал его виновным в организации незаконной рекламы ставок на матчи через интернет-сайт S Sport, принадлежащий его холдингу. Помимо тюремного заключения, Сарану также был назначен штраф в размере 562 500 турецких лир (около 12,2 тысяч долларов). На оглашение приговора он не явился.

В сезоне-2025/26 клуб набрал 74 очка и занял второе место в Суперлиге Турции. Теперь команда готовится к третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов.