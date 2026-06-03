Московское «Динамо» сообщило о кадровых изменениях в тренерском штабе команды.
В клубе подтвердили, что команду покинули пять специалистов, работавших вместе с главным тренером Роланом Гусевым в сезоне-2025/26.
Согласно информации пресс-службы бело-голубых, клуб оставили Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Киильяборда и Хуан Гомес. Их контракты истекли, после чего сотрудничество было прекращено.
В официальном заявлении «Динамо» поблагодарило специалистов за проделанную работу и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.
Ранее пост главного тренера московского клуба занял немецкий специалист Сандро Шварц.