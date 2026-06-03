Московское «Динамо» сообщило о кадровых изменениях в тренерском штабе команды.

Юрий Жирков
Юрий Жирков globallookpress.com

В клубе подтвердили, что команду покинули пять специалистов, работавших вместе с главным тренером Роланом Гусевым в сезоне-2025/26.

Согласно информации пресс-службы бело-голубых, клуб оставили Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Киильяборда и Хуан Гомес.  Их контракты истекли, после чего сотрудничество было прекращено.

В официальном заявлении «Динамо» поблагодарило специалистов за проделанную работу и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.

Ранее пост главного тренера московского клуба занял немецкий специалист Сандро Шварц.