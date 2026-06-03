Российский вингер Денис Макаров не будет продлевать контракт с турецким клубом «Кайсериспор», истекающий 30 июня.

Денис Макаров
Денис Макаров globallookpress.com

«Да, Денис покинет "Кайсериспор".  Потихоньку начинают выявляться проблемы клуба, которые повлияли на такой результат.  Там были большие задержки по зарплате.  В Турции вообще везде большие задержки, не только в этой команде, — в большинстве.  Поэтому понятно, что мы там оставаться не будем.

Но всё равно спасибо клубу, который предоставил шанс поиграть в сильной лиге, в том числе и в РПЛ.  И Денис, с точки зрения игры, всё равно неплохо себя показал.  Да, результативные действия не радужные, но в плане качества игры он смотрелся там достаточно неплохо — создавал моменты как для себя, так и для партнёров, но подводила реализация.

Сейчас общаемся по будущему, находимся в контакте с клубами.  Посмотрим, время покажет, где мы окажемся.  Денис всё равно хороший и качественный футболист.  В самом расцвете сил — 28 лет, один из лучших возрастов.  Уже и опыт есть, и силы ещё есть.  Всё нормально, Денис настроен, готовится и ждёт, где продолжит свою карьеру.  В общем, занимаемся», — сказал агент игрока Алексей Бабырь «Матч ТВ».

Сейчас Макарову 28 лет.  В чемпионате Турции он сыграл 13 матчей и не сделал ни одного результативного действия.  Его прежней командой было московское «Динамо».