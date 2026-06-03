Российский вингер Денис Макаров не будет продлевать контракт с турецким клубом «Кайсериспор», истекающий 30 июня.

Денис Макаров globallookpress.com

«Да, Денис покинет "Кайсериспор". Потихоньку начинают выявляться проблемы клуба, которые повлияли на такой результат. Там были большие задержки по зарплате. В Турции вообще везде большие задержки, не только в этой команде, — в большинстве. Поэтому понятно, что мы там оставаться не будем.

Но всё равно спасибо клубу, который предоставил шанс поиграть в сильной лиге, в том числе и в РПЛ. И Денис, с точки зрения игры, всё равно неплохо себя показал. Да, результативные действия не радужные, но в плане качества игры он смотрелся там достаточно неплохо — создавал моменты как для себя, так и для партнёров, но подводила реализация.

Сейчас общаемся по будущему, находимся в контакте с клубами. Посмотрим, время покажет, где мы окажемся. Денис всё равно хороший и качественный футболист. В самом расцвете сил — 28 лет, один из лучших возрастов. Уже и опыт есть, и силы ещё есть. Всё нормально, Денис настроен, готовится и ждёт, где продолжит свою карьеру. В общем, занимаемся», — сказал агент игрока Алексей Бабырь «Матч ТВ».

Сейчас Макарову 28 лет. В чемпионате Турции он сыграл 13 матчей и не сделал ни одного результативного действия. Его прежней командой было московское «Динамо».