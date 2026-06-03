Стали известны детали возможного контракта французского защитника Ибраимы Конате с мадридским «Реалом».

Ибраима Конате globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, 27-летний футболист в ближайшее время подпишет соглашение с испанским клубом, рассчитанное до лета 2030 года. По условиям договора, игрок будет зарабатывать около 12 миллионов евро в год.

Отдельно отмечается, что при переходе на правах свободного агента Конате также получит крупный подписной бонус — порядка 20 миллионов евро.

Французский защитник на протяжении последних сезонов выступал за «Ливерпуль», где в минувшем розыгрыше чемпионата Англии провёл 36 матчей и забил один мяч.