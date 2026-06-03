Известный в прошлом нападающий, а сейчас тренер Сергей Кирьяков не особо верит в перспективы заиграть капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в топ‑5 европейских лигах.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Жизнь профессионального футболиста такова, что возможны любые варианты. Я в своё время тоже поиграл в Китае. Когда уже подходил возраст, ещё три года там поиграл. Всё зависит от того, хочет ли Эдуард остаться и дальше бороться за титулы или решить всё в пользу хорошего контракта, поиграть, заработать денег и уйти на покой. Если он поедет в чемпионат Саудовской Аравии, значит, он выбрал второй вариант.

Ему будет тяжело в Европе. Там совсем другой футбол, более интенсивный. Вы видите, какое мастерство там у футболистов… В том же чемпионате Франции есть команды, которые уровнем ниже "ПСЖ", но всё равно очень высокого уровня. Ему там будет очень тяжело», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Сейчас Сперцяну 26 лет, в этом сезоне он сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов. Отец полузащитника сообщил, что игроком интересуются клубы Саудовской Аравии.