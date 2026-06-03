Руководство «Ромы» намерено включиться в борьбу за нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Уже в ближайшее время представители итальянского и французского клубов могут провести первые переговоры по возможному трансферу. «Марсель» готов рассмотреть предложения по 24-летнему футболисту, однако рассчитывает выручить за него не менее 50 млн евро.

Текущее соглашение английского форварда с французским клубом действует до конца июня 2029 года.

В прошедшем сезоне Гринвуд в 45 матчах записал на свой счёт 26 забитых мячей и сделал 11 голевых передач.