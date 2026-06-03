Мадридский «Реал» близок к официальному оформлению трансфера защитника «Интера» Дензела Дюмфриса.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб воспользовался прописанной в контракте нидерландца опцией выкупа, заплатив за футболиста 20 миллионов евро.

Все детали соглашения между сторонами уже урегулированы, а сама сделка завершена. Ожидается, что о переходе игрока будет объявлено в ближайшие дни.

Инициатором приглашения 30-летнего защитника стал Жозе Моуринью, который рассчитывает на опыт и универсальность игрока.

Дюмфрис выступает за миланский клуб с лета 2021 года. В прошедшем сезоне Серии А он принял участие в 20 матчах чемпионата, записав на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу.