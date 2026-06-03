Амстердамский «Аякс» ведет переговоры о переходе центрального полузащитника мадридского «Реала» Даниеля Себальоса.

Даниель Себальос globallookpress.com

По данным журналиста и инсайдера Маттео Моретто, 29-летний футболист может присоединиться к голландскому клубу этим летом. Себальос хочет сменить команду, чтобы получать больше игрового времени, так как в «Реале» тренерский штаб предпочитает более молодых игроков.

«Аякс» сделал предложение «Реалу» в размере около 6 миллионов евро за трансфер Себальоса, но пока не получил окончательного ответа от мадридского клуба.

В текущем сезоне Себальос сыграл 23 матча за «Реал», но не отметился голами и результативными передачами.