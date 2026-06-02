Тренерский штаб сборной Узбекистана объявил окончательную заявку на чемпионат мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
В финальной части мундиаля подопечные Фабио Каннаваро выступят в группе с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
Полная заявка сборной Узбекистана на ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Неъматов («Насаф»).
Защитники: Авазбек Улмасалиев (АГМК), Жахонгир Урозов («Динамо Самарканд»), Рустам Ашурматов («Истиклол»), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Абдулла Абдуллаев («Дибба»), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).
Полузащитники: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир»), Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор»), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс»), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех»), Остон Урунов («Персеполис»).
Нападающие: Жалолиддин Машарипов («Истиклол»), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Азиз Амонов («Динамо»), Игорь Сергеев («Персеполис»), Эльдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир»).