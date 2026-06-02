Мадридский «Реал» близок к усилению обороны. Президент клуба Флорентино Перес достиг договорённости с французским защитником Ибраимой Конате, который после ухода из «Ливерпуля» получил статус свободного агента.

По данным El Chiringuito, стороны уже согласовали основные условия сотрудничества. Однако окончательное оформление сделки будет зависеть от итогов президентских выборов в мадридском клубе. Если Перес сохранит свой пост, Конате должен официально стать игроком «сливочных».

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к французскому защитнику со стороны клубов из Саудовской Аравии, однако сам футболист, судя по всему, отдаёт предпочтение варианту с продолжением карьеры в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Конате зарекомендовал себя как один из самых надёжных центральных защитников АПЛ за время выступлений в составе «Ливерпуля». В сезоне-2025/26 француз провёл 36 матчей в чемпионате Англии, отметился одним забитым мячом и получил семь жёлтых карточек.