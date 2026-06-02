Камерунский голкипер Андре Онана сделает ещё одну попытку закрепиться в основном составе «Манчестер Юнайтед».

Андре Онана globallookpress.com

По данным Фабрицио Романо, он проведёт предсезонку в составе английского клуба, где попробует завоевать место первого номера.

Минувший сезон Онана успешно отыграл в составе турецкого «Трабзонспора», став одним из сильнейших голкиперов местной Суперлиги.

В свою очередь, «Трабзонспор» будет ждать развития событий с голкипером в «МЮ» и готов арендовать его ещё на сезон.

Он перебрался в АПЛ из «Интера» летом 2023 года, но из‑за постоянных ошибок и насмешек со стороны болельщиков был вынужден покинуть стан манкунианцев.