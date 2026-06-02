Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» и высказался о фаворитах в борьбе за престижную награду.

По словам форварда, в текущем сезоне на трофей претендуют сразу несколько игроков, включая его самого, партнёра по сборной Майкла Олисе, а также футболистов, дошедших до финала Лиги чемпионов.

«Рад быть среди фаворитов. Я выиграл трофеи и забил много голов в этом сезоне. Если Англия выиграет чемпионат мира, возможно, именно английский игрок и получит награду», — сказал Кейн L'Equipe.

В прошедшем сезоне англичанин помог «Баварии» завоевать чемпионство и Кубок Германии. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб дошёл до полуфинала, где уступил будущему финалисту — «ПСЖ».