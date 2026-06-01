В товарищеском матче в Шарлотте сборная США переиграла команду Сенегала со счетом 3:2.

В составе победителей смогли отметиться Фоларин Балоган, Серджиньо Дест и Кристиан Пулишич.

За сенегальцев оба мяча забил Садио Мане.

Результат матча

США Вашингтон 3:2 Сенегал Дакар

1:0 Серджино Дест 7' 2:0 Кристиан Пулишич 20' 2:1 Садио Мане 44' 2:2 Садио Мане 55' 3:2 Фоларин Балогун 63'

США: Мэтт Тёрнер ( Крис Брейди 46' ), Alex Freeman ( Остон Трасти 46' ), Марк Маккензи ( Уэстон Маккенни 46' ), Тим Рим ( Майлз Робинсон 46' ), Серджино Дест ( Кристиан Ролдан 46' ), Энтони Робинсон ( Max Arfsten 46' ), Себастьян Берхалтер ( Алекс Сендехас 76' ), Тайлер Адамс ( Малик Тилльман 46' ), Джованни Рейна ( Фоларин Балогун 46' ), Кристиан Пулишич ( Джозеф Скалли 46' ), Рикардо Пепи ( Тимоти Уэа 46' )

Сенегал: Мори Дио, Исмаил Якобс ( Мустафа Мбов 46' ), Мамаду Сарр ( Папе Сарр 71' ), Абдулайе Сек ( Malick Diouf 46' ), Абиб Диарра ( Мусса Ньякат 71' ), Садио Мане ( Ассане Диао 60' ), Николас Джексон ( Шериф Ндиайе 59' ), Ламин Камара ( Пап Гуй 46' ), Илиман Ндиайе ( Бамба Дьенг 70' ), Крепин Дьятта, Bara Ndiaye

Жёлтая карточка: Малик Тилльман 66' (США)