В товарищеском матче в Шарлотте сборная США переиграла команду Сенегала со счетом 3:2.
В составе победителей смогли отметиться Фоларин Балоган, Серджиньо Дест и Кристиан Пулишич.
За сенегальцев оба мяча забил Садио Мане.
Результат матча
СШАВашингтон3:2СенегалДакар
1:0 Серджино Дест 7' 2:0 Кристиан Пулишич 20' 2:1 Садио Мане 44' 2:2 Садио Мане 55' 3:2 Фоларин Балогун 63'
США: Мэтт Тёрнер (Крис Брейди 46'), Alex Freeman (Остон Трасти 46'), Марк Маккензи (Уэстон Маккенни 46'), Тим Рим (Майлз Робинсон 46'), Серджино Дест (Кристиан Ролдан 46'), Энтони Робинсон (Max Arfsten 46'), Себастьян Берхалтер (Алекс Сендехас 76'), Тайлер Адамс (Малик Тилльман 46'), Джованни Рейна (Фоларин Балогун 46'), Кристиан Пулишич (Джозеф Скалли 46'), Рикардо Пепи (Тимоти Уэа 46')
Сенегал: Мори Дио, Исмаил Якобс (Мустафа Мбов 46'), Мамаду Сарр (Папе Сарр 71'), Абдулайе Сек (Malick Diouf 46'), Абиб Диарра (Мусса Ньякат 71'), Садио Мане (Ассане Диао 60'), Николас Джексон (Шериф Ндиайе 59'), Ламин Камара (Пап Гуй 46'), Илиман Ндиайе (Бамба Дьенг 70'), Крепин Дьятта, Bara Ndiaye
Жёлтая карточка: Малик Тилльман 66' (США)
Напомним, что сборные США и Сенегала выступят на предстоящем чемпионате мира.