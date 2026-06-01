Форвард «Зенита» Александр Соболев подвел итоги минувшего сезона.  Питерский клуб стал чемпионом России-2025/26.

«Что стало ключевым моментом в концовке чемпионата?  Много факторов, которые давали надежду.  Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили.  Этими эмоциями в моментах и жили.  И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели.  Кстати, когда говорили, что остается столько‑то финалов — это не было просто словами.  Выходили на игры именно так.  Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем.  Особенно, после ничьей с "Локомотивом".  Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство.

Я просто работал.  При этом понимал — шанс в любом случае будет.  Вообще считаю, что игрокам линии атаки в этом плане чуть легче.  Им возможность проявить себя предоставляется чаще.  Игры ведь по‑разному складываются.  При этом мне много шансов давали.  Другое дело, что где‑то не получалось.  Но терпел и ждал снова.  И был уверен — все будет хорошо», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

18 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России сыграет с московским «Спартаком».