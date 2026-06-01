Форвард «Зенита» Александр Соболев подвел итоги минувшего сезона. Питерский клуб стал чемпионом России-2025/26.

«Что стало ключевым моментом в концовке чемпионата? Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели. Кстати, когда говорили, что остается столько‑то финалов — это не было просто словами. Выходили на игры именно так. Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем. Особенно, после ничьей с "Локомотивом". Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство.

Я просто работал. При этом понимал — шанс в любом случае будет. Вообще считаю, что игрокам линии атаки в этом плане чуть легче. Им возможность проявить себя предоставляется чаще. Игры ведь по‑разному складываются. При этом мне много шансов давали. Другое дело, что где‑то не получалось. Но терпел и ждал снова. И был уверен — все будет хорошо», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

18 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России сыграет с московским «Спартаком».