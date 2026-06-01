Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост наставника ЦСКА.

Юрий Семин globallookpress.com

«Контракт "2+2"? Много, ЦСКА дает ему большой шанс! Дмитрий получил возможность поработать в такой большой команде. Честно, достаточно неожиданное доверие, но он это заслужил своей прекрасной работой в молодежной команде. Посмотрите, сколько его ребят играет в основе ЦСКА. Хочу пожелать ему удачи в работе.

Что самое главное молодому тренеру? Быть преданным футболу, своим решениям, которые он будет проводить. И обязательно должно быть хорошее окружение, с которым он сможет советоваться, потому что одному очень сложно», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.

Напомним, что ЦСКА финишировал на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.