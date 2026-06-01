По информации L’Equipe, в летнее трансферное окно состав «ПСЖ» может претерпеть заметные изменения. Клуб покинут сразу несколько игроков основной ротации.
Сообщается, что из команды могут уйти опытный бразильский защитник Маркиньос, вингер Брэдли Баркола, голкипер Люка Шевалье, полузащитник Ли Кан Ин и нападающий Гонсалу Рамуш.
При этом парижский клуб успешно завершил минувший сезон, выиграв чемпионат Франции и Лигу чемпионов. В составе команды также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Ранее в прессе появлялась информация про интерес «ПСЖ» к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.