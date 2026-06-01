Тренер сборной России Николай Писарев высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове, который может перебраться в «ПСЖ».

Николай Писарев

«Зная Батракова, он не сдастся.  Даже если не будет попадать в состав.  Потянет или нет — вопрос.

Потенциал?  Важен вопрос адаптации.  Понятно, что он профессионал.  Мы не можем проверить, пока он не поедет [в "ПСЖ"].  Но потенциал есть.  Если он вытеснит тех ребят, которые там сейчас играют, то я удивлюсь», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.