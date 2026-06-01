Тренер сборной России Николай Писарев высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове, который может перебраться в «ПСЖ».

«Зная Батракова, он не сдастся. Даже если не будет попадать в состав. Потянет или нет — вопрос.

Потенциал? Важен вопрос адаптации. Понятно, что он профессионал. Мы не можем проверить, пока он не поедет [в "ПСЖ"]. Но потенциал есть. Если он вытеснит тех ребят, которые там сейчас играют, то я удивлюсь», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.