Нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может сменить клуб и продолжить карьеру в Англии.
По информации Sporx, интерес к 27-летнему форварду проявляет «Челси», однако официального предложения по трансферу пока не поступало. В прессе также ранее обсуждалась заинтересованность со стороны «Арсенала».
На данный момент рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 75 млн евро.
Осимхен в минувшем сезоне провёл 22 матча в составе «Галатасарая», в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.