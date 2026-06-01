Нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен может сменить клуб и продолжить карьеру в Англии.

Виктор Осимхен globallookpress.com

По информации Sporx, интерес к 27-летнему форварду проявляет «Челси», однако официального предложения по трансферу пока не поступало. В прессе также ранее обсуждалась заинтересованность со стороны «Арсенала».

На данный момент рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 75 млн евро.

Осимхен в минувшем сезоне провёл 22 матча в составе «Галатасарая», в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.