Хавбек «Брайтона» Джеймс Милнер сообщил, что заканчивает карьеру в 40-летнем возрасте.

«Мне посчастливилось пережить незабываемые моменты: от борьбы за выживание до завоевания трофеев, игры в Европе и представления своей страны, Англии, на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но больше всего я буду дорожить людьми и дружбой, которые я обрел за время своей карьеры.

Болельщикам — спасибо. Тем, кто поддерживал меня на каждом шагу, ваша поддержка значила для меня больше, чем вы можете себе представить. И тем, кто досаждал мне, тоже спасибо — вы все сыграли свою роль в том, чтобы сделать этот путь незабываемым и помочь мне сформироваться как игроку и как личности», — написал Милнер в соцсетях.

За свою карьеру Милнер выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Брайтон», «Лидс», «Ньюкасл» и «Астон Виллу». Футболист является рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей (658).