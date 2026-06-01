«Ливерпуль» не планировал назначать Хаби Алонсо на должность главного тренера.

«Высказывались предположения, что задержка с увольнением Слота лишила "Ливерпуль" возможности заполучить Хаби Алонсо. Однако на самом деле Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз не рассматривали нового тренера "Челси" как серьезного претендента», — говорится в тексте The Athletic.

Клуб уже отправил в отставку Арне Слота. В мае Алонсо стал главным тренером «Челси». По данным СМИ, фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля» считается бывший наставник «Борнмута» Андони Ираола.