Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир прокомментировал поражение лондонской команды от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Трудно это принять, но я почти уверен, что "Арсеналу" не понадобится ещё 20 лет, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с этой командой и под руководством Артеты.

Сейчас это больно, и игроки будут опустошены, но если оглянуться на историю и на то, что пришлось сделать "Манчестер Сити", чтобы выиграть, то им пришлось проиграть в финале. Иногда нужно это прочувствовать. История говорит нам об этом. "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" делали то же самое. Это неприятно, но именно из этого "Арсеналу" придется извлечь урок. Они вернутся, потому что Микель очень требователен», — приводит слова Уилшира TNT Sports.

Напомним, что «ПСЖ» второй год подряд стал победителем самого престижного турнира Европы.