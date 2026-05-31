Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о задолженности московского клуба в 1 млрд рублей.

Дмитрий Сенников

«Не знаю и не понимаю, какие долги могут быть у "Локомотива", если у тебя спонсор РЖД.  Перед кем долги?  Нужно знать внутреннюю систему.  Я этого не понимаю.  Думаю, не будет никаких проблем с заявкой на следующий сезон.  Клуб большой.  Если в прошлом году "Крылья Советов" решили вопрос, когда у них долги были под 1 млрд рублей, то и здесь всё должны решить.  Да, будут какие-то изменения.  Существенно это не повлияет.  Единственное — может, "Локомотив" не будет бороться за первое-второе места.

Но в середине таблицы со своими воспитанниками и хорошей селекцией команда должна быть.  В прошлом году бесплатно забрали Бакаева и Руденко из "Химок", и они принесли хорошую пользу.  Главное, чтобы правильно работал штаб клуба.  Тогда будет нормальный успех.  Понятно, что "Локомотив" не может делать больших затрат и купить Крыховяка, как в своё время.  Надо как-то пройти эти тяжёлые времена», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» финишировал на третьем месте по итогам прошлого сезона РПЛ.