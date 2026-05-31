Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о задолженности московского клуба в 1 млрд рублей.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Не знаю и не понимаю, какие долги могут быть у "Локомотива", если у тебя спонсор РЖД. Перед кем долги? Нужно знать внутреннюю систему. Я этого не понимаю. Думаю, не будет никаких проблем с заявкой на следующий сезон. Клуб большой. Если в прошлом году "Крылья Советов" решили вопрос, когда у них долги были под 1 млрд рублей, то и здесь всё должны решить. Да, будут какие-то изменения. Существенно это не повлияет. Единственное — может, "Локомотив" не будет бороться за первое-второе места.

Но в середине таблицы со своими воспитанниками и хорошей селекцией команда должна быть. В прошлом году бесплатно забрали Бакаева и Руденко из "Химок", и они принесли хорошую пользу. Главное, чтобы правильно работал штаб клуба. Тогда будет нормальный успех. Понятно, что "Локомотив" не может делать больших затрат и купить Крыховяка, как в своё время. Надо как-то пройти эти тяжёлые времена», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» финишировал на третьем месте по итогам прошлого сезона РПЛ.