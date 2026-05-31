Мохамед Салах не исключает возможности продолжения карьеры в «Ливерпуле», если клуб проявит интерес к его услугам. Об этом информирует аккаунт indykaila News в социальной сети X.

Эти сведения стали известны вскоре после того, как Арне Слот был уволен с должности главного тренера «красных». Этот шаг руководства вызвал удивление и ознаменовал начало нового этапа в истории клуба.

Ранее сообщалось, что последний сезон Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля» стал завершающим, и он должен был покинуть команду. После финального матча 38-го тура Премьер-лиги египетский форвард попрощался с болельщиками и одноклубниками.

В свете недавних кадровых изменений вероятность возвращения Салаха в команду снова рассматривается как один из возможных вариантов развития событий в клубе.