Российский вратарь «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов высказался о победе команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что парижане в финале оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти.

«Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа!

Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду. Это то, что нас сближает и объединяет.

Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Эта победа в Лиге чемпионов стала для «ПСЖ» второй подряд.