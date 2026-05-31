Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Руководитель клуба отметил, что высоко оценивает профессиональные качества португальского специалиста, который хорошо знаком как с самим клубом, так и с нынешними реалиями команды. При этом Перес подчеркнул, что руководство рассматривает не только кандидатуру Моуринью, поскольку на рынке есть немало сильных тренеров.

«С Жозе мы трижды доходили до полуфинала Лиги чемпионов, но всегда чего-то не хватало. Зато это дало нам чувство конкурентоспособности, что помогло чуть позже выигрывать турнир. Что касается Моуринью, то я с ним не общался», — сказал Перес El Pais.

Ранее в прессе активно распространялись слухи о том, что португальский наставник может вновь возглавить «Реал».