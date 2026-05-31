Пресс-служба УЕФА объявила символическую сборную сезона Лиги чемпионов.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид);
Полузащитники: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария»);
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»).
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» переиграл «Арсенал» в серии пенальти и второй год подряд выиграл турнир.