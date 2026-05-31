Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о российском вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Наверно, уже можно говорить, что Матвей — легенда нашего футбола, человек, на которого надо равняться. Достаточно уникальный кейс, что воспитанник "Краснодара" переходит в лучший клуб Европы, выигрывает конкуренцию и становится двукратным победителем Лиги чемпионов, играя весь турнир в составе. Большой пример. Один из самых выдающихся футболистов в нашей истории», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Напомним, что Сафонов вместе с «ПСЖ» смог дважды подряд выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов.