Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс обратился к болельщикам команды после драматичного поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ».

Решающим эпизодом серии пенальти стал пятый удар «канониров», который исполнял бразильский футболист. Габриэл не сумел попасть в створ ворот, после чего парижане одержали победу со счётом 4:3 в серии одиннадцатиметровых.

После матча защитник опубликовал сообщение, в котором выразил сожаление из-за исхода финала, но при этом подчеркнул, что гордится командой и её достижениями в завершившемся сезоне.

«Это больно, но я горжусь командой и всем, чего мы достигли вместе в этом сезоне. Спасибо нашим невероятным болельщикам за вашу поддержку на каждом шагу», — написал Габриэл в соцсетях.