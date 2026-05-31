Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре хавбека «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в финале ЛЧ.  Встреча состоялась 30 мая в Будапеште.

Хвича Кварацхелия

Парижане одолели соперника в серии пенальти.  Основное время встречи закончилось вничью 1:1.

«Если бы Хвичи не было, "ПСЖ" не выиграл бы Лигу чемпионов.  В матче с "Арсеналом" только он что-то делал.  Пенальти тоже заработал Хвича.  Кварацхелия — атакующий футболист, который делает всё для команды.  Вся Грузия и Россия рады за Хвичу и Матвея.  Кричал вчера, что Грузия и Россия не должны проиграть», — сказал Джанашия «Чемпионату».