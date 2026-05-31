Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре хавбека «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в финале ЛЧ. Встреча состоялась 30 мая в Будапеште.

Парижане одолели соперника в серии пенальти. Основное время встречи закончилось вничью 1:1.

«Если бы Хвичи не было, "ПСЖ" не выиграл бы Лигу чемпионов. В матче с "Арсеналом" только он что-то делал. Пенальти тоже заработал Хвича. Кварацхелия — атакующий футболист, который делает всё для команды. Вся Грузия и Россия рады за Хвичу и Матвея. Кричал вчера, что Грузия и Россия не должны проиграть», — сказал Джанашия «Чемпионату».