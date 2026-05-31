Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Обратите внимание, как только "Арсенал" переходил центр поля, любая потеря становилась опасным моментом у их ворот. Ты играешь с определенным соперником в конкретное время. Тактику нужно выбирать на каждый матч, с учетом соперника. И вчера стратегия англичан была понятна, тем более когда они забили быстрый гол. Если "Арсенал" стал чемпионом Англии и попал в финал Лиги чемпионов, значит, эта модель игры дает результат. Собранным в команде футболистам эта тактика больше всего подходит, по мнению тренера.

А если бы "ПСЖ" вчера действовал от обороны? Наверное, состав не соответствует подобному стилю — ни по футбольным качествам, ни по психотипу. Любой тренер выбирает то, что больше подходит его команде. Мы видели открытый футбол "ПСЖ" с "Баварией". И чем это закончилось? Верно, 5:4. Вспомните прошлогодний финал — быстрый гол, и "Интер" должен был открываться. Забей итальянцы тогда первыми, как "Арсенал", увидели бы похожий матч.

К слову, и "Ахмат" не играет в ура-футбол. Мы знаем, на что способны. И потихоньку, процент за процентом улучшаем какие-то вещи. Хотим быть хороши как в одной тактике, так и в другой. Но пока не можем играть против "Спартака" в открытый футбол», — цитирует Черчесова «СЭ».