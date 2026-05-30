Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о сбывшейся мечте играть в финале Лиги чемпионов, и о том, что его команда настроена обыграть «ПСЖ» и взять главный трофей турнира.

Мартин Эдегор globallookpress.com

«Мечтал об этих трофеях с тех пор, как гонял мяч с друзьями на маленьком поле рядом с домом. Мечтал об этих моментах, о большом финале и о победе. Эта мечта была со мной всю жизнь. "Арсенал" будет играть против сильной команды, у которой множество сильных сторон, но мы полностью уверены в себе, в своих силах, в том, какой футбол способны показывать и каких результатов можем добиваться», — цитирует официальный сайт УЕФА Эдегора.

Встреча между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» состоится сегодня, 30 мая, в 19:00 (мск) в Будапеште.