Капитан и защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал интервью перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона 2025/2026 против лондонского «Арсенала».

Маркиньос
Маркиньос globallookpress.com

«Это был долгий путь.  Теперь у нас есть прекрасная возможность победить.  Все уже готово.  В этом сезоне мы научились делать все.  Мельчайшие детали имеют значение, их нужно сделать очень хорошо», — приводит слова Маркиньоса Sky Sport Italia.

Встреча состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.  Матч начнется в 19:00 по московскому времени.