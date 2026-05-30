Капитан и защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос дал интервью перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона 2025/2026 против лондонского «Арсенала».

«Это был долгий путь. Теперь у нас есть прекрасная возможность победить. Все уже готово. В этом сезоне мы научились делать все. Мельчайшие детали имеют значение, их нужно сделать очень хорошо», — приводит слова Маркиньоса Sky Sport Italia.

Встреча состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.