В финале Лиги чемпионов-2025/26 между «Арсеналом» и «ПСЖ» Кай Хаверц, нападающий лондонского клуба, открыл счет. На 6-й минуте игры он поразил ворота соперника.

Кай Хаверц globallookpress.com

Согласно данным Opta Sports, Кай Хаверц стал третьим игроком в истории, который забил голы в финале Лиги чемпионов, выступая за две разные команды. Ранее подобное достижение покорилось Криштиану Роналду, который забивал в финалах за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», а также Марио Манджукичу, отличившемуся за «Ювентус» и «Баварию».

В решающем матче турнира 2021 года Хаверц забил единственный гол за «Челси», который противостоял «Манчестер Сити». Это произошло на 42-й минуте игры, которая проходила в Порту.