Полузащитник «Наполи» Кевин де Брейне заявил, что рад уходу Антонио Конте с поста главного тренера.

«Рад ли я, что Конте уходит? Я — да. По-моему, он не должен был оставаться. Останусь ли я? Я думаю, важно обсудить то, как мы будем играть в футбол. В этом году я заметил, что для меня очень важен стиль игры. Он должен быть зрелищным, а мне этого немного не хватало.

У меня все еще действует однолетний контракт, но я хочу поговорить (с руководством клуба). В прошлом году тоже много говорили: "Мы будем играть определенным образом и делать то-то и то-то", но из этого мало что получилось, и, конечно, это печально», — сказал де Брейне Nieuwsblad.

В прошедшем сезоне де Брейне провел за «Наполи» 18 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. Неаполитанцы завершили сезон чемпионата Италии на 2-й строчке, набрав 76 очков.