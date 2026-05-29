«Аль-Наср» официально объявил об уходе главного тренера Жорже Жезуша.

«Какое приключение. Какая глава. Спасибо, мистер», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Жезуш возглавил «Аль-Наср» в июле 2025 года, подписав контракт до лета 2026-го, однако после завершения сезона-2025/26 стороны решили прекратить сотрудничество. Ранее тренер сам заявлял, что покинет свой пост.

Под его руководством клуб, за который выступает Криштиану Роналду, стал чемпионом Саудовской Аравии. Всего в 49 матчах команда одержала 40 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Ранее в карьере Жезуш также работал с «Бенфикой», «Спортингом», «Брагой», «Фламенго», «Фенербахче» и рядом других клубов.