«Ницца» одержала победу над «Сент-Этьеном» (4:1) в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге 1.

Элье Ваи — автор дубля в ворота «Сент-Этьена» globallookpress.com

В составе хозяев голами отметились Жонатан Клосс на 62-й минуте и Каиль Будаш на 81-й минуте.

Нападающий «Ниццы» Элье Ваи оформил дубль в концовке встречи, отличившись на 87-й и 90+2-й минутах встречи.

Единственный гол у «Сент-Этьена» записал на свой счет Зурико Давиташвили на 79-й минуте с пенальти.

Результат матча Ницца Ницца 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Жонатан Клосс 62' 1:1 Зурико Давиташвили 79' пен. 2:1 Kail Boudache 81' 3:1 Элье Ваи 87' 4:1 Элье Ваи 90+2' Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте ( Абдулай Джума Бах 78' ), Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Мельвен Бар ( Софьян Диоп 46' ), Морган Сансон ( Салис Абдул-Самед 86' ), Том Луше, Джибриль Кулибали, Мохамед-Али Чо ( Kail Boudache 46' ), Элье Ваи ( Исак Янссон 90' ) Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Максим Бернауэр, Жюльен Ле Кардинал ( Микаэль Наде 46' ), Деннис Аппиа ( Флорьян Тардье 63' ), Зурико Давиташвили, Абдулай Канте ( Жоау Феррейра 63' ), Огастин Боаки, Люка Стассен, Ирвин Кардона ( Эмен Муэффек 69' ), Luan Gadegbeku ( Джошуа Дуффус 84' ), Kevin Pedro Жёлтые карточки: Данте 46' (Ницца), Элье Ваи 87' (Ницца)

Статистика матча 10 Удары в створ 2 3 Удары мимо 8 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 7 Фолы 4

По итогам этого противостояния «Ницца» обыграла «Сент-Этьен» по сумме двух встреч (0:0 и 4:1) и сохранила прописку в Лиге 1.