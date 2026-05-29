«Ницца» одержала победу над «Сент-Этьеном» (4:1) в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге 1.
В составе хозяев голами отметились Жонатан Клосс на 62-й минуте и Каиль Будаш на 81-й минуте.
Нападающий «Ниццы» Элье Ваи оформил дубль в концовке встречи, отличившись на 87-й и 90+2-й минутах встречи.
Единственный гол у «Сент-Этьена» записал на свой счет Зурико Давиташвили на 79-й минуте с пенальти.
Результат матча
НиццаНицца4:1Сент-ЭтьенСент-Этьен
1:0 Жонатан Клосс 62' 1:1 Зурико Давиташвили 79' пен. 2:1 Kail Boudache 81' 3:1 Элье Ваи 87' 4:1 Элье Ваи 90+2'
Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте (Абдулай Джума Бах 78'), Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Мельвен Бар (Софьян Диоп 46'), Морган Сансон (Салис Абдул-Самед 86'), Том Луше, Джибриль Кулибали, Мохамед-Али Чо (Kail Boudache 46'), Элье Ваи (Исак Янссон 90')
Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Максим Бернауэр, Жюльен Ле Кардинал (Микаэль Наде 46'), Деннис Аппиа (Флорьян Тардье 63'), Зурико Давиташвили, Абдулай Канте (Жоау Феррейра 63'), Огастин Боаки, Люка Стассен, Ирвин Кардона (Эмен Муэффек 69'), Luan Gadegbeku (Джошуа Дуффус 84'), Kevin Pedro
Жёлтые карточки: Данте 46' (Ницца), Элье Ваи 87' (Ницца)
По итогам этого противостояния «Ницца» обыграла «Сент-Этьен» по сумме двух встреч (0:0 и 4:1) и сохранила прописку в Лиге 1.