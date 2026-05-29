Ирак одержал победу над Андоррой (1:0) в рамках товарищеского противостояния.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 21-й минуте, отличился Али Юсиф.

Результат матча

Ирак Багдад 1:0 Андорра Андорра-ла-Велья

1:0 Ali Yousif 21'

Ирак: Мустафа Садун, Зайд Тахсин ( Петер Гваргис 46' ), Акам Хашим, Ахмед Касем, Аймар Шер, Зидан Икбал, Fahad Talib ( Kumel Saadi 46' ), Ahmed Yahya ( Ahmed Hasan 46' ), Marko Farji ( Manaf Younis 46' ), Ali Yousif, Mohamed Ali

Андорра: Джоэль Гиллен, Марк Гарсия, Иан Оливера, Макс Льовера, Мойсес Сан-Никола, Жоау Тейшейра, Абель Руис, Guillaume Silvain Lopez, Ot Remolins, Aron Rodrigo Tapia, Eric De Pablos

Жёлтые карточки: Мойсес Сан-Никола 43' (Андорра), Макс Льовера 77' (Андорра)