Ирак одержал победу над Андоррой (1:0) в рамках товарищеского противостояния.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 21-й минуте, отличился Али Юсиф.
Результат матча
ИракБагдад1:0АндорраАндорра-ла-Велья
1:0 Ali Yousif 21'
Ирак: Мустафа Садун, Зайд Тахсин (Петер Гваргис 46'), Акам Хашим, Ахмед Касем, Аймар Шер, Зидан Икбал, Fahad Talib (Kumel Saadi 46'), Ahmed Yahya (Ahmed Hasan 46'), Marko Farji (Manaf Younis 46'), Ali Yousif, Mohamed Ali
Андорра: Джоэль Гиллен, Марк Гарсия, Иан Оливера, Макс Льовера, Мойсес Сан-Никола, Жоау Тейшейра, Абель Руис, Guillaume Silvain Lopez, Ot Remolins, Aron Rodrigo Tapia, Eric De Pablos
Жёлтые карточки: Мойсес Сан-Никола 43' (Андорра), Макс Льовера 77' (Андорра)
В следующем поединке сборная Ирака сыграет против Испании 4-го июня. Национальная команда сыграет на чемпионате мира, который стартует 11-го июня. Ирак на групповой стадии встретится с Норвегией, Францией и Сенегалом.
Андорра сыграет против Лихтенштейна 4-го июня в рамках товарищеской встречи.