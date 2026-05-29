Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Тактически это будет командное противостояние. Встретятся две команды, которые обладают исключительными навыками в плане функциональности, умения адаптироваться и интенсивности. А еще будут индивидуальные эпизоды, и если смотреть Лигу чемпионов, многое в ней завязано именно на этом. Так что мы знаем: чтобы выиграть, нам нужно быть лучшей версией себя», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Матч состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште завтра, 29 мая. Начало — в 19:00 мск.