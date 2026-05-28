В агентстве CAA Base высказались о возможном возвращении Доменико Тедеско в российский чемпионат.

«Возвращение Доменико Тедеско в РПЛ на данный момент не является актуальным вопросом. Сейчас он в некотором смысле восстанавливается. Но это не исключает возможности того, что в какой-то момент что-то снова произойдет. Посмотрим», — заявили Sport24 в агентстве CAA Base.

Напомним, что Тедеско в настоящий момент является безработным. В апреле он покинул «Фенербахче». В России он успел поработать в стане «Спартака».