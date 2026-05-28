41-летний футболист Лука Модрич, выступающий за «Милан», может сменить амплуа и занять административную должность в «Реале».

После чемпионата мира со сборной Хорватии Модрич рассматривает возможность завершения игровой карьеры. По информации As, Лука склоняется к тому, чтобы поставить точку в профессиональной деятельности, поскольку, по его мнению, ему больше нечего доказывать.

Президент «Реала» Флорентино Перес ранее обещал Модричу, что двери клуба останутся открытыми для него в любом качестве, независимо от того, чем он решит заниматься после ухода из спорта.

Лука всегда проявлял интерес к футболу в целом и не исключает, что после завершения карьеры может присоединиться к спортивной структуре «Реала». Учитывая его авторитет и уважение как среди игроков, так и среди болельщиков, Модрич мог бы занять позицию спортивного директора, советника или другую аналогичную роль.