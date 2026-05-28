Нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета поделился эмоциями после победы команды в финале Лиги конференций над испанским «Райо Вальекано».

Форвард отметил, что выиграть трофей в европейском турнире — это особенное и очень яркое событие для всей команды. По его словам, игроки «Кристал Пэлас» выложились на максимум в решающем матче и отдали на поле все силы ради результата.

«Это невероятно. Наши фанаты всегда были рядом. Они поддерживали нас до самого конца», — сказал Матета пресс-службе УЕФА.

Именно гол французского нападающего стал решающим в финале, в котором «Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 1:0.